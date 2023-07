Incidente mortale sulla Cassia Cimina, auto si scontra contro bus Cotral: ci sono due vittime

Non ce l’hanno fatta i due anziani coinvolti in uno schianto nel pomeriggio di sabato 1° luglio mentre viaggiavano verso Viterbo e sono rimasti vittima di un incidente, all’altezza del chilometro 7 della strada statale Cassia Cimina. I due si trovavano a bordo di un’utilitaria, diretti da Ronciglione verso il capoluogo della Tuscia, ma il viaggio si è rivelato fatale e non c’è stato nulla da fare per la coppia.

Incidente mortale a Viterbo sulla Cassia Cimina sabato 1 luglio 2023

Il conducente ha perso controllo dell’auto, che si è inevitabilmente scontrata contro un bus Cotral che procedeva sulla stessa strada ma in direzione opposta, invadendone la carreggiata e facendolo sbandare fuori dalla corsia. Sul posto durante l’accaduto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Viterbo, il personale del 118 e la polizia stradale di Viterbo e Monterosi per i necessari rilievi. Secondo le ricostruzioni l’autobus coinvolto nell’incidente, a causa dell’urto, è finito in una cunetta e per rimuoverlo si è reso necessario l’intervento di un mezzo pesante.

Chi sono le vittime

Non sono ancora chiare le dinamiche con cui è avvenuto l’incidente ma i soccorsi non hanno potuto fare molto per i due: al momento dell’impatto l’uomo, un 80enne di Anguillara, è infatti morto sul corpo, mentre la donna ferita che viaggiava con lui è stata estratta viva ed estratta ancora cosciente dai vigili del fuoco dalle lamiere, ma gravemente ferita. La donna è stata poi trasportata via elisoccorso al Policlinico Gemelli, dove è morta poco dopo per i danni riportati durante l’incidente e risultati letali.