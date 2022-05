Brutto incidente sulla Salaria, due feriti: strada chiusa in entrambe le direzioni

A causa di un incidente stradale, è stato temporaneamente bloccato il transito sulla statale 4 “Salaria“, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 17,800, a Roma. Ancora le cause dell’incidente non sono note. Sono rimaste coinvolte due persone che riportano ferite.

Incidente sulla statale 4 “Salaria”

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine. A breve dovrebbero sbloccare la strada e consentire di nuovo il transito. Le persone rimaste ferite sono due.

Notizia in aggiornamento

