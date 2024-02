Incinta all’ottavo mese di gravidanza, Laura Porta muore a 37 anni: gravissimo il piccolo

Per Laura Porta, 37 anni, non c’è stato nulla da fare. La 37enne, di professione infermiera, è morta nella serata di domenica, intorno alle 22.

Il piccolo lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Meyer di Firenze.

Malore all’ottavo mese di gravidanza: Laura muore a 37 anni

Una tragedia immane quella che ha colpito una donna di 37 anni, che il prossimo mese sarebbe diventata mamma del piccolo Andrea. Laura Porta, infermiera di professione e volontaria della Misericordia di Pistoia, ha accusato un malore la scorsa domenica sera, 18 febbraio, mentre era in casa. Giunta all’ospedale San Jacopo di Pistoia in gravissime condizioni, i medici non sono riusciti a strapparla al tragico destino che si è abbattuto su di lei. Il piccolo che portava in grembo è stato fatto nascere con un parto cesareo, ma si trova tuttora in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Laura Porta era originaria di Nuoro, ma da tempo viveva a Pistoia con il compagno Antonio, papà del piccolo Andrea. Laura e il suo compagno non vedevano l’ora di diventare genitori per la prima volta e sulle loro pagine social condividevano spesso immagini e foto dell’attesa, che stava ormai per concludersi, in vista del parto, previsto per il mese di marzo.

La 37enne nuorese sarebbe stata colpita da un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo.

La tragedia di Alessia Quarta

Qualche giorno fa un’altra tragedia simile si è registrata a Novoli, in provincia di Lecce. Alessia Quarta è deceduta per un malore improvviso, mentre si trovava da sola in casa. La giovane, di professione insegnante, poco meno di un mese fa aveva scoperto di essere in attesa del suo primo figlio.

Quando la sera di venerdì, 16 febbraio, il marito è rientrato a casa, ha trovato il corpo di Alessia riverso in bagno. Nonostante i soccorsi, per la 31enne non c’è stato nulla da fare.