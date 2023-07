Intervista choc su Michelle Causo a Estate in diretta. Scatta la polemica: ‘Sensibilità zero’

Esordio col botto per Estate in diretta, l’edizione estiva de “La vita in diretta”. Il programma Rai 1 punta sulla cronaca nera per entrare a gamba tesa nelle case dei telespettatori, ma il servizio mandato in onda nella prima puntata di lunedì 3 luglio, sembra abbia leso la sensibilità di molti di loro. Che si tratti di intervista senza peli sulla lingua o di mancanza di sensibilità, il pubblico contesta il modo in cui ieri è stata trattata la vicenda di Michelle Causo, la sedicenne che il 27 giugno è stata assassinata a Primavalle e su cui le autorità stanno ancora indagando, mentre mercoledì 5 luglio si terrà l’ultimo saluto alla ragazza.

Dalla cronaca al senso di umanità: cosa è successo a Estate in diretta

I conduttori Nunzia De Girolamo, al posto di Roberta Capua, e il veterano Gianluca Semprini hanno lanciato durante la prima puntata del programma un servizio che ripercorreva gli ultimi istanti di Michelle Causo, con intervista alla mamma della ragazza. L’inviata Barbara di Palma, mentre intervistava la famiglia della vittima ha premuto un po’ troppo sul pathos, insistendo sulla spettacolarizzazione del dolore, almeno secondo il pubblico a casa. Nello specifico, la giornalista ha chiesto alla signora Daniela: “Lei è rimasta lì sul pavimento agonizzante, ma non sappiamo per quanti minuti. Come ti fa sentire il fatto che se avesse chiamato i soccorsi tua figlia sarebbe ancora qui con noi?”. La domanda è stata fatta alla presenza degli altri familiari, il padre Elio e il nonno della ragazza.

L’esordio della nuova edizione di “Estate in diretta” e i commenti

E se i familiari sono stati fin troppo educati nel rispondere, a reagire in maniera irruente sono stati i telespettatori via twitter, che hanno fatto notare come una domanda del genere insista troppo sulla sofferenza di una famiglia. “Per mia sensibilità, ho trovato veramente di cattivo gusto il fatto che la giornalista di estate in diretta nell’intervistare la mamma di Michelle, le abbia menzionato il fatto che la figlia sia stata lasciata ad agonizzare per ore. È la madre, cavolo! Servizio spazzatura”, ha così commentato un utente. E ancora, mentre si parla di “zero sensibilità”, “come puoi chiedere ad una madre come si sente dopo averle detto che l’assassino ha ammesso di aver lasciato la figlia ad agonizzare per ore?”

Nonostante le polemiche, Estate in diretta ha riscosso un discreto successo e ha totalizzato nella solo puntata di lunedì 3 luglio 1.112.000 spettatori dalle 17:13 alle 17:34 (per uno share del 15.1%), per poi salire a 1.435.000 dalle 17:34 alle 18:43 (circa il 18.5%).