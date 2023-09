Investito davanti agli studi Rai di Viale Mazzini a Roma: grave 63enne all’Umberto I

Nella mattinata di ieri, martedì 12 settembre 2023, un uomo è stato investito da un’automobile mentre stava attraversando la strada, non è chiaro se fossero presenti delle strisce pedonali. Il tutto davanti alla sede centrale della Rai in Viale Mazzini 14, nel quartiere della Vittoria adiacente al quartiere Prati nel nord di Roma. Tempestivi gli interventi sia della Polizia Locale di Roma Capitale, più precisamente del I gruppo Prati, sia del personale del 118 che si è occupato del trasporto del 63enne al Policlinico Umberto I.

L’arrivo dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, il guidatore dell’auto si è occupato di chiamare i soccorsi. Le ferite riportate dal pedone al momento dell’arrivo del personale sanitario sono state considerate gravi: il 63enne è stato trasportato immediatamente al Policlinico Umberto I in codice rosso. Il malcapitato si trova ricoverato all’Umberto I che dista poco più di 5 km dal luogo dell’incidente. L’intervento è stato tempestivo.

Il proprietario dell’auto

Alla guida dell’automobile, una Nissan Note, un 62enne originario dello Sri Lanka. L’uomo si è subito occupato di avvertire i soccorsi comprendendo la gravità della situazione. In queste ore si sono svolti tutti i rilievi del caso per accertare in che condizioni stesse guidando il proprietario dell’auto. Sarebbero state già richieste le immagini delle telecamere di sorveglianza cos’ì da ricostruire al meglio la dinamica dell’incidente.

Il caos di Roma

Lo schianto di ieri mattina si aggiunge all’infinita lista di incidenti stradali avvenuti nella città di Roma negli ultimi anni. Secondo gli ultimi dati del Rapporto di Mobilità 2022 del comune di Roma ci sono circa 3 incidenti ogni ora con 100 morti l’anno. Dal 2020 ad oggi sono in crescita sia il numero di feriti che si aggira intorno ai 13 000 l’anno che il numero di decessi dovuti ad incidenti stradali. Il quartiere Vittoria fa parte del XV Municipio, dove annualmente si sono sempre verificati pochi incidenti. Il triste episodio di ieri sembrerebbe una chiara testimonianza dell’aumento progressivo dei casi anche in quartieri con tassi di incidentalità stradale da sempre più bassi.