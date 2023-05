Italia Green Film Festival a Roma venerdì 19 maggio 2023: il programma completo

Roma. Questa volta non ci sarà nessun Red Carpet, perché il colore di riferimento sarà essenzialmente il verde nella Capitale, in questo nuovo appuntamento che ha il sapore del cinema. Un Film Festival che ha deciso di svilupparsi in modo alternativo, attraverso un nuovo tipo di format ed impostazione, totalmente moderno. L’obiettivo è sì parlare ai giovani, ma anche strizzare l’occhio alle generazioni più corroborate dal tempo. I temi sono forti: e la guerra e il contrasto alle eco-mafie, per dirne alcuni. E così, proprio venerdì 19 maggio, a Roma, ci sarà la cerimonia di premiazione e consegna della Golden Leaf dell’Italia Green Film Festival, il grande e rinomato concorso a livello internazionale con i film a tematiche Green e Sociale. (In copertina, Foto di Fabio Caricchia – Facebook)

Italia Green Film Festival a Roma dal 19 maggio

Sono soltanto 11, le pellicole appositamente selezionate per la premiazione, tra i 300 partecipanti. Solamente queste, però, riceveranno il prestigioso riconoscimento nelle varie sezioni – tante – che vanno dal mondo scolastico alla natura, attraversando di continuo anche il teatro, il mondo dei social e le tematiche contemporanee più sensibili. Appare chiaro, dunque, da questo punto di vista che l’obiettivo principale di questa rassegna con premiazione è certamente quello di sensibilizzare il mondo del cinema e i giovani alle tematiche più importanti, o meglio, più urgenti del nostro tempo e della nostra attuale società. Tra le 11 opere selezionate, ce ne saranno alcune di enorme impatto emotivo e psicologico, che be hanno saputo interpretare i nodi principali del nostro tempo.

L’obiettivo

Come ha detto Pierre Marchionne, Direttore artistico e ideatore del Festival: ‘Il cinema è cultura ed è giunto il momento di diffondere tale cultura Green & Social a tutti i giovani della terra utilizzando le opere cinematografiche internazionali in concorso per una Istruzione di Qualità 2.0. Utilizzare la potenza delle immagini e la magia del cinema per insegnare, attraverso le emozioni, quanto di più ancestrale c’è nell’uomo. Mettere al centro della nostra società moderna e tecnologica la natura, la tutela delle biodiversità e quindi la Cultura Green è una priorità, la vera guerra da combattere, coinvolgendo tutti i giovani”.

