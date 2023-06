Jurassic Park compie 30 anni: il programma completo della festa a Cinecittà Word

Jurassic Park compie trent’anni! Un traguardo non da poco per il capolavoro di Steven Spielberg che ha rivoluzionato il mondo del cinema e degli effetti speciali. Effetti speciali, per quegli anni, unici nel loro genere, tanto da guadagnarsi la vittoria del Premio Oscar. Una ricorrenza importante che non passerà inosservata ma anzi, rappresenterà una vera e propria festa! Festa che sabato 24 giugno Cinecittà World omaggerà con una giornata speciale, all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Cartoon Fest a Cinecittà World: ecco quando e programma completo

La festa a Cinecittà Word per il 3oesimo anniversario di Jurassic Park

Per far rivivere ai fan l’entusiasmo e la suspense del leggendario film uscito nel 1993, il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, in collaborazione con Universal Pictures, l’associazione culturale Bigger Boat e la community Jurassic Park Italia, organizza un’esperienza ‘giurassica’ per i suoi ospiti e li riporta indietro di 65 milioni di anni. Paleontologi ed esperti accompagneranno adulti e bambini alla scoperta di reperti fossili nascosti nel terreno, svelando tutti i segreti che si celano dietro la creazione dei dinosauri e rispondendo sul campo alle domande de più curiosi. I visitatori saranno guidati alla scoperta di avvistamenti, scavi e rilevamenti e potranno vivere in prima persona l’emozione di una delle più grandi avventure cinematografica di tutti i tempi, immergendosi nel fantastico mondo della preistoria, come se fossero sull’isola Nublar.

La proiezione del film

Inoltre, i paleoartisti mostreranno agli appassionati come riportare in vita gli animali preistorici. Sarà una giornata di divertimento, cinema e apprendimento, con tanti laboratori per far scoprire ai ragazzi qualche notizia di più sui temibili predatori. Ma non è finita qui. Infatti, per completare in bellezza il viaggio indietro nel tempo tra Triceratopi, Velociraptor e T-Rex, imperdibile la proiezione speciale del film originale “Jurassic Park” in versione 4K UHD al Teatro 4 alle ore 17, l’ingresso è gratuito e disponibile fino a esaurimento posti.

Alla scoperta del mondo dei dinosauri

Ricordiamo infine che il mondo dei dinosauri è celebrato tutto l’anno a Cinecittà World, attraverso attrazioni dedicate, dinosauri animatronici in grandezza naturale e laboratori dedicati ai bambini, in cui ricercano i fossili come veri paleontologi. Le visite didattiche infatti conducono i piccoli ospiti del Parco alla scoperta di uno scavo: muniti di torce, pennelli e secchielli scopriranno i fossili sepolti nel terreno. Una esperienza a tutto tondo nel mondo di 60 Milioni di anni fa. Chi è pronto per affrontare i dinosauri?