La carbonara crea scompiglio, la pancetta a cubetti fa insorgere i romani contro un ristoratore pugliese

Una semplice foto può creare scompiglio. Ne ha fatto esperienza il proprietario de ‘La Bottega della Carne Braceria’, una trattoria che si trova a Squinzano, in provincia di Lecce, in Puglia. Un’immagine che, in base alla descrizione, ritrae spaghetti alla carbonara e Pappardelle al ragù di Cinghiale, è stata letteralmente presa di mira da centinaia di utenti. Molti dei quali ‘protestano’ per le ricette con cui sarebbero stati preparati i due piatti.

La ricostruzione della vicenda

Ma andiamo con ordine. Lo scorso 9 agosto, alle ore 20.25, viene pubblicata una foto su Facebook dalla trattoria ‘La Bottega della Carne Braceria’. L’immagine, scattata con uno smartphone, è accompagnata da una didascalia: “Spaghetti alla carbonara e Pappardelle al ragù di Cinghiale“. Ritrae infatti tre piatti, due carbonare e una pappardella al ragù di cinghiale.

La foto della ‘carbonara’ presa d’assalto

Le immagini però non sono piaciute a molti utenti su Facebook. La foto è stata inondata da commenti al post. In moltissimi infatti hanno voluto dire – ironicamente e non – la loro in merito alla ricetta della carbonara e della pappardella al ragù di cinghiale. “Pensavo fosse un post di cucinare male“, scrive un’utente. “Salve, posso sapere dove vi trovate? In modo da evitare di venirci”, ha scritto un’altra.

La reazione sconsiderata del proprietario

Commenti che hanno suscitato la reazione – piuttosto scomposta e talvolta anche volgare – del proprietario del locale. “Cara signora, spero non si offenda se la chiamo signora, noi pensiamo a lavorare, voi solo questo sapete fare, povera!“, si legge. Ma anche: “Da come ti esprimi avrai sicuramente un handicap mentale, ti perdono per come mi hai definito, capisco che hai dei limiti, ma dovresti farti vedere”. E ancora: “Sul web tutti leoni , nella vita tutti coxxxxni , bravo meriti un applauso”.