La cometa di Neanderthal torna dopo 50 mila anni: quando e come fare per vederla

Quest’anno si apre con un evento eccezionale soprattutto per gli amanti dello spazio che potranno vedere una cometa di 50mila anni fa. Si tratta della cometa C72022 E3 8ZTF9 che torna ad avvicinarsi alla terra dopo ben 50mila anni. Lo spettacolo si annuncia affascinante e non solo per gli appassionati astronomi, ma anche per la gente comune che secondo gli esperti potranno vedere la scia luminosa anche a occhio nudo.

L’ultima volta che è stata visibile è stato 50mila anni fa

Scoperta dalla Zwicky Transient Facility la cometa ha attraversato i nostri cieli quando la Terra era abitata dai Neandethal. Scoperta grazie a un’indagine astronomica del 2 marzo 2022, realizzata con una fotocamera avanzata collegata al telescopio Samuel Oschin, situato presso l’osservatorio di Monte Palomar in California. Lo studio ha consentito di rilevare che la cometa aveva una magnitudine apparente di 17,3 e si trovava a circa 4,3 UA (640 milioni di km) dal Sole.

In un primo momento si era creduto che fosse un asteroide e sono in seguito, notando la scia luminosa, è stato possibile stabilire che si trattava di una cometa. È proprio il caso di prepararsi a godere dello spettacolo che dal 17 gennaio prossimo sarà visibile anche nei nostri cieli.

Come vedere il passaggio della cometa

Il prossimo 12 gennaio, spiega l’associazione Unione Astrofili italiani la cometa raggiungerà il perielio, il punto più vicino al Sole. Il massimo avvicinamento alla Terra è previsto dal 1 febbraio anche se gli esperti ritengono che sarà visibile anche prima. Il periodo nel quale sarà possibile l’avvistamento è quello compreso tra il 17 gennaio e il 5 febbraio. Ma sempre secondo gli esperti, dovrebbe essere visibile a occhio nudo il 24 gennaio prossimo.

Chiunque non voglia perdersi questa occasione, dopo ben 50mila anni, occorrerà un binocolo. Per poter godere della scena sarà opportuno scegliere un luogo lontano da inquinamento luminoso che può essere in montagna o al mare.