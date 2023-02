La raccolta sangue della Roma nel giorno di San Valentino: ai donatori un biglietto omaggio per l’Olimpico

San Valentino è la festa di tutti gli innamorati e in quest’occasione, l’A.S. Roma ha deciso di scendere in campo per giocare la propria, importante e simbolica partita al fianco dei più fragili. Per il 14 febbraio, la squadra giallorossa ha, infatti, organizzato una raccolta sangue che strizza l’occhio non solo alla comunità romanista ma a tutto il mondo, al fine di allargare quanto più possibile la platea di donatori ed essere di aiuto ad un numero crescente di persone.

Nasce il premio ‘Willy Monteiro Duarte’: l’AS Roma e la Street Artist Laika insieme per gli studenti del Lazio

La raccolta sangue dell’AS Roma nel giorno di San Valentino

Coloro che decideranno di aderire all’iniziativa saranno premiati con un biglietto omaggio per una delle prossime partite all’Olimpico della squadra, oltre alla colazione, ad un gadget ed un berretto. L’autoemoteca sarà disponibile in via Damiano Sauli, in zona Garbatella. Qui nel giorno di San Valentino, sarà possibile donare il sangue a partire dalle 8.00 e fino alle 12.00. L’iniziativa promossa dalla Roma, vede la collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, e il municipio VIII.

Coinvolti anche i Roma Club esteri

Invitate a partecipare le scuole, le associazioni sportive dilettantistiche, le parrocchie, le case famiglia e i Roma club cittadini. In particolare, saranno proprio quest’ultimi a portare l’importante iniziativa fuori i confini urbani, nelle città di Ravenna, Matera, Rimini, Forlì, Pistoia, Trani, Napoli, Caserta, Caprarola, Bergamo e Battipaglia. Ma non solo. La donazione varcherà i confini nazionali vedendo coinvolti anche i Roma club di Madrid, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Belgio arrivando fino a New York.