La Sirenetta, il trailer del Live Action Disney ha già 1 milione di dislike su YouTube

Il film della Sirenetta non è ancora uscito e ha già provocato contrasti. È stato pubblicato solo il trailer della pellicola che è un remake del classico d’animazione Disney e il video è stato riempito di dislike.

Il trailer ha provocato un gran numero di dislike

Ammonterebbero a oltre un milione e mezzo i dislike contro i 500mila like e poco più. Insomma la presentazione della rivisitazione del film di animazione non sembra sia piaciuto al pubblico che ha espresso il suo giudizio negativo apponendo un pollice verso sotto il trailer.

Qual è il motivo

Non si capisce come mai questa disapprovazione nei confronti della pellicola. Non ci sono commenti che chiariscano la causa effettiva di questa reazione da parte del pubblico.

Un atteggiamento quello manifestato con questi dislike che comunque fanno intendere che qualcosa non è andato giù ai cineamatori.

L’unica ipotesi ritenuta possibile per questo atteggiamento polemico pare possa essere la scelta di affidare il ruolo principale ad Halle Bailey, attrice nera. Un atteggiamento estremamente critico che nasce per un film che nasce dalla fantasia e che è incentrato sulla vita di una sirena.