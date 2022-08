Disney+, ecco le serie in arrivo a settembre: il catalogo aggiornato

Nuovi arrivi in casa Disney Plus. L’estate sta per volgere ormai al termine ed è tempo di conoscere le novità nei cataloghi dei principali network di contenuti in streaming e on demand. Tra questi sicuramente c’è Disney+ che ha annunciato i nuovi arrivi per settembre. Scopriamoli insieme.

Nuove serie tv Disney+ settembre 2022

Tanta attesa per conoscere l’ultimo arrivo in casa Star Wars ovvero Andor, ennesimo prodotto che si inserirà nell’apposita sezione, disponibile anche in ordine cronologico, dedicata all’universo dell’amata saga. Data di uscita: 21 settembre. Lo stesso giorno uscirà anche Super Natural la nuova docuserie prodotta da James Cameron. E ancora:

Pistol (8 settembre)

Cars on the Road (8 settembre)

Mike (8 settembre)

Wedding Season (8 settembre)

Avventure Estreme con Bertie Gregory (8 settembre)

Growing Up (8 settembre)

The Kardashians (22 settembre)

The old Man (28 settembre)

Trama Andor Star Wars

La serie si colloca prima di Rogue One e mostra le vicende che hanno portato alla nascita della ribellione contro l’impero. Il focus sarà sul personaggio di Cassian Andor e ci porterà a conoscere più da vicino i ribelli.

Nuovi film settembre

Per quanto riguarda i film è stato annunciato Hocus Pocus 2 con il ritorno delle sorelle Sanderson. Poi sarà la volta di uno dei classici più amati: prende vita infatti il nuovissimo live-action Pinocchio in anteprima con il Disney Plus Day, dall’8 settembre.