Ladri entrano nella sede della Croce Rossa e fanno razzia: rubate due ambulanze e una sedia a rotelle elettrica

Furto di ambulanze e non solo. Siamo a Valmontone quando nella notte tra il 5 e il 6 giugno, dei ladri hanno pensato bene di rubare due mezzi di soccorso appartenenti al Comitato della Croce Rossa Italiana di Valmontone. Come dicevamo, non sono state rubate solamente delle ambulanze. Infatti nel mirino dei malviventi è finita anche una sedia a rotelle elettrica. A comunicarlo gli stessi volontari che hanno poi allertato le forze dell’ordine.

Leggi anche: Furto nella notte al bar della mamma di Nicolò Zaniolo: arrestato il rapinatore

Furto di ambulanze della Croce Rossa: le parole di Fanfoni

Ma non è finita qui. Infatti con una delle due ambulanze è stato messo a segno anche un furto. A segnalare l’accaduto è Patrizio Fanfoni, presidente del comitato CRI di Valmontone: ‘Con una delle due ambulanze rubate è stato portato a termine anche un furto. Poi i ladri l’hanno riportata nel parcheggio gravemente danneggiata e hanno rubato l’altro mezzo, entrando anche nella sede e rubando una sedia a rotelle elettrica’.

‘Si tratta di un episodio gravissimo che ci lascia sconcertati oltre che ci danneggia perché adesso non disponiamo più di un’ambulanza’, aggiunge Fanfoni. ‘Episodi come questo che colpiscono la Croce Rossa danneggiano tutta la comunità sul territorio. Ci auguriamo che presto gli autori del furto vengano individuati e che ci sia la possibilità di rientrare in possesso dei mezzi che ci sono stati rubati’, conclude il presidente del CRI.