Lascia la figlia di 18 mesi a casa per giorni e la trova morta: arrestata

L’ha lasciata a casa da sola, per ben sei giorni. Era giovedì della scorsa settimana quando la donna di 37 anni è uscita dalla sua abitazione, ha chiuso la porta a chiave e ha lasciato dentro, tra quelle quattro mura, sua figlia di un anno e mezzo. Poi, ieri mattina è rientrata e ha fatto la tragica scoperta, inevitabile: la bimba era morta.

La figlia di un anno e mezzo da sola a casa a Milano

Prima è andata via di casa per sei giorni, poi è rientrata e lì, in via Parea, in zona Ponte Lambro a Milano, ha trovato sua figlia di appena 18 mesi morta. Inutile il tentativo del personale sanitario del 118: per la piccola non c’è stato nulla da fare, se non constatare il decesso.

L’arresto della mamma

Ieri, dopo diversi accertamenti, la mamma della piccola è stata interrogata e arrestata. Ha sorpreso la sua lucidità, intervallata da momenti di silenzio. E da dichiarazioni come questa: ‘Sapevo che poteva andare così’. La piccola, quella che è stata lasciata sola per giorni, è stata trovata senza vita nel suo lettino da campeggio: al fianco il biberon e una boccetta di benzodiazepine (psicofarmaci) piena a metà. Ora la mamma è stata arrestata e dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e premeditazione.