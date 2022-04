Latina, la giovane Chiara non ce l’ha fatta: il sindaco di Norma ha proclamato il lutto cittadino

Chiara, 30 anni, di Norma, investita settimana scorsa in via Epitaffio da un Suv, purtroppo non ce l’ha fatta. Dopo giorni di agonia lottando tra la vite e la morte il suo cuore ha smesso di battere lasciando un forte sentimento di sconforto in tutto il comune di Norma. Quella che doveva essere una giornata come le altre si è trasformata in un incubo che ancora è difficile da realizzare.

La dinamica dell’incidente

La ragazza aveva preso l’autobus che ogni giorno la porta alla sede di “Latina Formazione Lavoro di via Piscinara sinistra” per seguire il corso professionale per baristi e aiuto cuochi. Quando è scesa alla sua fermata non ha fatto in tempo a raggiungere la destinazione che un Suv l’ha scaraventata a terra facendola sbalzare per diversi metri sull’asfalto.

Da subito le sue condizioni erano gravi. Immediatamente infatti è stato richiesto il trasporto in eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti dove poi è deceduta. A darne la spiacevole notizie il sindaco di Norma Andrea dell’Olmo sulla sua pagina Facebook:

“Sono state ore e giorni di speranza, quella di poter rivedere Chiara nel nostro paese.

Purtroppo oggi è arrivata la notizia che nessuno di noi avrebbe voluto ricevere: Chiara non ce l’ha fatta, ci ha lasciato. L’intera comunità piange una ragazza strappata troppo presto alla vita e al suo futuro.