Latina, giovane studentessa investita: è grave

Era appena scesa dall’autobus quando, improvvisamente, è stata investita e travolta da un’auto, un suv Maserati Levante. È successo questa mattina, poco fa, a Latina, in via Epitaffio, all’altezza dell’incrocio con via Piscinara Sinistra.

Le condizioni di salute della ragazza investita a Latina in via Epitaffio

La ragazza, di appena 20 anni, che frequenta i corsi dell’agenzia di formazione che si trova lì, è stata investita da un’auto condotta da un uomo. E l’impatto è stato molto violento: le condizioni della 20enne, infatti, sono apparse subito gravi, al punto che è stato richiesto il trasferimento in ospedale con l’eliambulanza.

Da accertare ancora la dinamica esatta dell’incidente, ma spetterà agli agenti di Polizia, intervenuti sul posto, fare chiarezza. Intanto, la strada durante le fasi di soccorso è stata chiusa al traffico e molti residenti sui social si domandavano cosa fosse successo. E ora tutti si stringono attorno alla 20enne, con la speranza che ce la faccia e che esca il prima possibile dall’ospedale.