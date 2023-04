Lavori sull’A12 tra Civitavecchia Sud e Santa Marinella: ecco quando e a che ora

Resterà chiuso per quattro ore il tratto autostradale dell’A12 tra Civitavecchia Sud e Santa Marinella in direzione Roma. La chiusura, che si verificherà nella fascia oraria che va dalle 00:00 alle 04:00, ha come fine quello di consentire i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione della galleria Colle Principe. Previste deviazioni e percorsi alternativi, ecco cosa sapere.

I lavori sull’A12 tra Civitavecchia Sud e Santa Marinella e i percorsi alternativi

Il lavori sulla A12 Roma- Civitavecchia verranno effettuati il prossimo 27 aprile. Della durata di quattro ore, come spesso accade in questi casi la viabilità subirà alcune modifiche e variazioni che costringeranno gli automobilisti ad effettuare dei percorsi alternativi. In particolare, i veicoli leggeri e i mezzi pesanti fino a 5 tonnellate dopo l’obbligo di uscita alla stazione di Civitavecchia Sud dovranno immettersi sulla SS1 Aurelia verso Roma, per rientrare poi sulla A 12 allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella. Per quel che invece riguarda i veicoli con un peso superiore a 5 tonnellate essi dovranno uscire sulla A12 Roma-Tarquinia allo svincolo di Monteromano, percorrere la SS1 bis Via Aurelia e immettersi poi sulla SS 675, seguire le indicazioni per Viterbo- Vetralla e procedere poi sulla SS2 Cassia in direzione Roma.