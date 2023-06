Le auto vintage non tramontano mai, torna in commercio la Fiat Topolino

Le auto vintage non tramontano mai, con la Fiat che ha riportato in commercio il leggendario modello “Topolino”. Diventata tra le auto più iconiche dello stabilimento di Torino, a renderla più celebre anche la Walt Disney: la storica automobile, infatti, sarà quella utilizzata nel fumetto dal simpatico personaggio di Mickey Mouse, nei colori giallo, blu e rosso.

La versione 2023 della Fiat Topolino

Come tutte le automobili, vedrà un aggiornamento legato ai tempi. Il modello 2023 della “Topolino”, vedrà il veicolo a motore elettrico. L’automobile sarà il primo quadriciclo elettrico di casa FIAT, rilanciando un marchio leggendario per far colpo su tutto il pianeta e in particolare in Italia. Il mezzo s’ispirerà alle forme di un altro celebre veicolo elettrico, ovvero Citroen Ami, che oggi stuzzica per proprie particolari forme “futuristiche” e soprattutto come l’auto più rintracciabile nel car sharing romano.

Il primo modello della Fiat

La macchina, senza sportelli laterali, sarà un principio di leggerezza e soprattutto affidabilità. Nella prima fotografia uscita dalla FIAT, si vede questo piccolo veicolo di colore verde chiaro. La macchina, pensata per contenere appena due posti, riuscirà a risolvere soprattutto il problema di mobilità nel traffico, italiano come quello delle altri metropoli mondiali. Le piccole dimensioni, infatti, almeno in un centro cittadino favoriranno la possibilità di parcheggiare l’automobile in maniera molto più semplice di vetture più grandi.

Guardando al futuro, un veicolo adatto alla città

FIAT tiene il segreto sulle varie specificità del veicolo, ma ci fa dedurre più di qualcosa. Proprio su quel Topolino editoriale che scorrazzava in giro per Topolinia in cerca di avventura, anche il veicolo italiano riprenderà questa indole. Sarà infatti una macchina adatta per girare in città, di facile governabilità, capace di passare nelle stradine e anche di trovare la possibilità di parcheggio in tempi rapidi, consigliandone l’utilizzo soprattutto ai professionisti.