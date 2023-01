Furiosa lite per un complimento alla fidanzata: l’ex pugile Lorenzo Cecchetti accoltellato in pub

Una lite furibonda, al termine della quale c’è stato un accoltellamento. Il tutto pare sia nato per una donna, in un locale di Pescasseroli, la località definita la capitale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La vittima è un ex pugile di 32 anni, aggredito ed accoltellato dopo che la discussione e la lite erano degenerate. si tratta di Lorenzo Cecchetti, originario di Roma e residente da qualche tempo nel Comune di Rocca di Papa, nei Castelli Romani. Come riportano le testimonianze, la furiosa lite sarebbe nata all’interno di un pub della zona solitamente molto frequentato. Frequentato soprattutto da giovani, nel tempo libero, e provenienti in particolar modo dai diversi paesi limitrofi. Un luogo di ritrovo, di vago e divertimento, teatro questa volta di una violenta aggressione.

Lorenzo Cecchetti accoltellato durante una furiosa lite

Al momento la dinamica della vicenda non è ancora molto chiara, così come frammentarie sono le testimonianze dell’accaduto. Stando a queste, però, il tutto sarebbe nato da qualche apprezzamento di troppo verso una donna, la fidanzata di Lorenzo Cecchetti, che si trovava con lui in quel momento. Il fatto è accaduto di notte, intorno all’1.00. il pugile 32enne si trovava nel locale insieme alla compagna, e stavano tranquillamente dialogando con altri avventori. Nello stesso locale si trovava un altro individuo, anche lui un ex pugile, di 38 anni. Stando alle informazioni aggiuntive del Messaggero, quest’ultimo è originario di Sora e residente nel Comune di Opi.

La violenta dinamica e l’accoltellamento

Tra i due pugili, all’improvviso, qualche miccia deve aver innescato la diatriba. Una discussione molto animata probabilmente dovuta a degli apprezzamenti di troppo nei confronti della compagna di Lorenzo Cecchetti. Le parole hanno avuto vita breve, perché si è subito passato ai fatti. Calci, pugni e spintoni all’interno del locale, nonostante i vani tentativi dei gestori del pub di riportare la calma. Lorenzo Cecchetti, all’apice della rissa, sarebbe stato colpito più volte con un coltello a serramanico in ceramica, riportando una ferita da taglio al fianco destro e al braccio sinistro. Dopo l’accoltellamento, la chiamata ai soccorsi che l’hanno immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castel di Sangro, a circa 50 chilometri da Pescasseroli (15 giorni di prognosi). Contestualmente, poi, è arrivata anche una volante dei carabinieri della stazione di Pettorano sul Gizio. Una tragedia sfiorata, che di certo ha gettato tutta la comunità nello sconforto più totale.