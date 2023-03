Lo chef Joe Bastianich sbarca a Roma: ecco quando e dove gustare il suo smashburger

Dopo le città di Milano e Firenze il noto chef ed imprenditore Joe Bastianich arriva a Roma. Il suo locale, dove sarà possibile gustare lo smashburger, sarà ubicato al Mercato Centrale. Per Bastianich questa è la terza collaborazione col brand di Mercato Centrale. Infatti, nelle città di Milano e Firenze è già attivo un banco che propone pietanze con il metodo di cottura ‘low and slow’, tanto caro alla tradizione Usa.

Lo smashburger di Joe Bastianich arriva al Mercato Centrale di Roma

Ora, anche nella Capitale l’ex giudice di MAsterchef porterà un format simile. Il protagonista sarà, come anticipato, lo smashburger. Ricordiamo che lo smashing è una speciale tencica di cottura della carne che consiste nello schiacciare con un peso il patty fino ad ottenere un goloso effetto morbido all’interno e con tanto di crosticina croccante all’esterno. Bastianich non ha mai nascosto di adorare tale tecnica che sarà parte integrante del negozio che presto aprirà nella Capitale. A rendere il tutto ancora più goloso ed appetitoso le salse, il cheddar, i cetriolini sott’aceto, la cipolla croccante ed ovviamente, le patatine fritte.

L’inaugurazione e il menù

Grande attesa, dunque, per i fan dello chef, musicista ed imprenditore che presto potranno gustare i suoi piatti anche nella Città Eterna. L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 30 marzo alla presenza di Bastianich stesso e dei suoi soci Anna Sammarone e Giovanni Barratta. Presente anche il fondatore del Mercato Centrale, Umberto Montano. Inoltre, in questa golosa circostanza, si conosceranno tutti i dettagli del meù, inclusi i prezzi. Rispetto al menù, oltre a diverse versioni dello smashburger, la carta potrebbe contenere, in modo salutuario e non, anche grandi classici del bbq americano, quali ad esempio il brisket, il pulled pork e le beef ribs. Insomma, le carte per conquistare anche i palati più esigenti ci sono tutte, non resta che provarlo!