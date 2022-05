Lotta allo spaccio, prima nasconde la droga poi strattona un militare: arrestato 29enne

Non si ferma l’attività dei carabinieri della Compagnia di Colleferro. Le verifiche hanno l’obiettivo di limitare ed arginare non solo i reati di natura predatoria ma anche quelli legati allo spaccio di droga.

All’attività di controllo hanno preso parte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia coadiuvati da personale specializzato del Nucleo Carabinieri Cinofili di Ponte Galeria.

Il bilancio dell’attività straordinaria di controllo del territorio è di due arresti, una denuncia e quattro persone segnalate per droga con il sequestro di 115 grammi di hashish, 210 grammi di marijuana e circa 10 grammi di cocaina.

Lotta allo spaccio, controlli a Colleferro: arrestato 25enne

Ieri pomeriggio, a Colleferro, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm nel corso di un normale controllo di un 25enne agli arresti domiciliari, hanno notato che il soggetto era più agitato del solito. Questa circostanza li ha insospettiti e indotti a perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila “Gipsy”.

In sospetti erano fondati, dal momento che è stato rinvenuto: un panetto di “hashish”, ulteriori dosi della medesima sostanza pronte per essere cedute, per un peso complessivo di grammi 105, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di 1.450,00 euro. Per tale motivo il giovane è stato tratto in arresto e lo stupefacente con il denaro contante è stato sequestrato.

Arrestato 29enne albanese

Ieri sera ad Artena in Piazza Galilei, a finire nella rete dei militari del Norm è stato un 29enne albanese che nel corso di un controllo, per assicurarsi la fuga e disfarsi di dodici involucri di cocaina, non ha esitato a strattonare un militare facendolo cadere a terra e procurargli lesioni giudicate guaribili in venti giorni. L’azione che è durata pochi secondi poiché è stato raggiunto dall’altro militare che con l’aiuto di un passante, lo ha prontamente bloccato, recuperando lo stupefacente di cui il 29enne si era disfatto lanciandolo all’interno di un tombino.

La perquisizione domiciliare

La successiva perquisizione domiciliare, anche in questo caso con la medesima unità cinofila, ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente. Nello specifico, un bilancino di precisione, ulteriori 5 grammi di “cocaina”, 210 grammi “marijuana” e la somma contante di euro 1.525,00 ritenuta provento di attività di spaccio.

Gli arresti

Anche in questo caso per il 29enne è scattato l’arresto e si è proceduto al sequestro della droga e del denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio. Entrambi gli arrestati — al termine formalità di rito — sono stati trattenuti, uno presso queste camere di sicurezza e l’altro agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di rito direttissimo; fissato per il 23 maggio 2022, innanzi al Giudice del Tribunale di Velletri.

Fermato 20enne

Ma non è finita qui. Sempre nella stessa serata, a Colleferro, nei pressi delle zone della “movida”, un equipaggio del Norm ha sorpreso un 20enne di Colleferro alla guida della sua autovettura che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a stabilire l’eventuale uso di sostanze alcoliche. La patente di guida è stata ritirata, nelle more della sospensione che verrà disposta dalla Prefettura, ed il veicolo è stato affidato a persona ritenuta idonea alla guida.

Controllati anche altri 4 giovani

Nel corso dell’attività, i carabinieri delle Stazioni di Colleferro e Labico hanno sottoposto a controlli quattro giovani, di cui due a piedi e due a bordo di autovetture, trovati in possesso di modiche quantità di “hashish”. Lo stupefacente è stato sequestrato e per tutti loro è scattata la segnalazione per “uso personale” di stupefacenti alla Prefettura di Roma, si tratta di un 18enne e un 23enne di Colleferro, un 20enne di Palestrina e un 21enne di Genazzano.

Il bilancio dei controlli

Nel complesso, sono stati identificati 69 soggetti, controllati 43 autoveicoli e 3 esercizi pubblici di Colleferro, di cui uno sanzionato amministrativamente per aver violato una delle limitazioni contenute nell’Ordinanza del Comune in vigore fino al 31 maggio; nello specifico il divieto di intrattenimento musicale e di emissione sonore dopo le ore 24.00, all’esterno delle attività.