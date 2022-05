Roma, stop alla movida fuori controllo: sanzionati 11 minimarket e multe da 10mila euro

Da quando la movida della Capitale ha iniziato a vivere di nuovo, inevitabilmente gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto aumentare i controlli. Nel fine settimana infatti sono state fatte oltre 800 verifiche. Tra gli obiettivi principali quello di bloccare l’uso irregolare di alcolici tra minorenni, per strada e alla guida. Casi che ultimamente sembrano crescere in modo esponenziale. Sanzionati inoltre 11 minimarket e multe da 10mila euro a due locali.

Le sanzioni della Polizia Locale

I controlli degli agenti hanno portato a constatare che nella Capitale più di un’attività legata alla movida, risulta irregolare. Le verifiche sono state fatte nei locali pubblici e negli esercizi commerciali, in cui si è data molta attenzione anche al consumo irregolare di alcolici da parte dei ragazzi.

Sono state sanzionate più di 15 persone per consumo irregolare di alcolici in strada. Sanzionati poi 11 minimarket perché trovati aperti oltre l’orario consentito. Continuando, nei locali pubblici si sono contati più di 50 illeciti. A tal proposito, al gestore di un’attività del III Municipio è stata fatta una multa di 5mila euro. Stessa prassi anche per una discoteca del I Municipio in cui però ancora sono in corso ulteriori accertamenti. Più di 700 invece le sanzioni per violazione del Codice della Strada.

