Lutto nel giornalismo, addio a Daniela Mazzacane: aveva 59 anni

Piange il giornalismo del Tavoliere. È scomparsa la giornalista Daniela Mazzacane. Era molto nota in Puglia; è stata per molti anni conduttrice dei telegiornali della Tv locale Telenorba. A darne notizia è stata proprio l’emittente, attraverso i suoi canali.

Mazzacane si spegne dopo una lunga malattia

La televisione pugliese ha rilasciato delle note sulla morte della giornalista, spiegando che: “Daniela Mazzacane ci ha lasciati. Si è spenta dopo una lunga malattia“. L’emittente ha ospitato la professionista nel suo percorso lavorativo. La Mazzacane è stata conduttrice del Tg Norba delle 7.30, poi ideatrice, coordinatrice e conduttrice del Tg Prima, occupandosi di costume e spettacolo. Erano i temi che amava di più. Tra i suoi ultimi incarichi prima della dipartita c’è stata la conduzione di Pomeriggio Norba. Telenorba sottolinea che la giornalista era molto attiva rispetto al suo impegno nel sociale. “Si dedicava tantissimo agli altri, ed era una profonda devota di San Nicola. Daniela Mazzacane era popolarissima e molto amata anche grazie al suo meraviglioso carattere. Sempre solare, sorridente, positiva. Era un raggio di sole che purtroppo si è spento troppo presto“.

Rita Dalla Chiesa: “Voglio ricordarmela per la sua solarità”

L’anno scorso Daniela Mazzacane aveva festeggiato trent’anni di matrimonio con l’avvocato Francesco Ruggiero. Protagoniste della sua vita erano le figlie Donatella e Francesca. Erano tre donne molto unite, fanno sapere, e ai più sembravano prevalentemente delle amiche. Donatella e Francesca hanno sempre dimostrato grande passione per lo studio e il lavoro, e ciò per la donna era motivo di enorme orgoglio. Moltissimi di coloro che volevano bene a Daniela la stanno ricordando commossi sui social in queste ore. “Voglio ricordarmela con la sua grande solarità“, ha dichiarato anche Rita Dalla Chiesa, notissima conduttrice televisiva ed eletta alla Camera con Forza Italia. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 2 agosto, alle 10 nella chiesa di San Ferdinando a Bari.