Madre per la prima volta a 58 anni: è successo in Italia. ‘Mamma e figlia stanno bene’

Fiocco rosa all’ospedale di Ostuni. Una donna di 58 anni è diventata mamma per la prima volta di una bellissima bambina. Data l’età della donna e, quindi, il pericolo che qualcosa potesse andare storto, l’evento è stato festeggiato in tutto il reparto.

Diventa mamma a 58 anni: la storia da Ostuni

In questi periodi bui, segnati dalla guerra, arriva una bella notizia. Una donna di 58 anni è diventata mamma per la prima volta. Data l’età della della donna, le condizioni affinché si verificasse questa nascita non erano delle più favorevoli. La neo mamma invece, ha dato alla luce Ilaria, una bellissima bambina di poco più di 2,3 kg.

“La donna e la neonata sono in buone condizioni”, ha confermato a Il Messaggero il primario del reparto Paolo Amoruso, il quale ha seguito l’intero periodo di gravidanza ottenuta con l’inseminazione artificiale.

“Quello delle ultime ore è un evento ancora più unico – continua – se pensiamo che si tratta di una paziente di 58 anni. Ed è andato tutto davvero bene. Siamo riusciti – prosegue – a portare avanti questa gravidanza quasi fino al nono mese di gravidanza nel miglior modo possibile”

Secondo caso ad Ostuni

Ostuni non è di certo nuova a questo tipo di eventi. Due anni fa partorì, sempre nella stessa struttura, una donna di 56 anni.

“Noi siamo un reparto di secondo livello, per cui abituato ad avere bambini anche più piccoli, questa neonata è assolutamente in accordo – conclude il primario del Perrino – con l’epoca gestazionale”.

Ad attendere il ritorno a casa della piccola Ilaria e della sua mamma, il neo papà 63enne. Fiocco rosa, tanto amore e felicità!

