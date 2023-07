MagicLand: il Parco si riempie di luci, magia e colori nel prossimo fine settimana

Roma. La stagione estiva è cominciata e con essa iniziano a fare capolino tanti, divertenti appuntamenti che permetteranno di assaporare appieno le proprie vacanze. Non fa eccezione il parco divertimenti MagicLand nel quale, a partire dal prossimo 14 luglio, arriveranno in esclusiva gli spettacoli della celebre compagnia teatrale Les Farfadais! Ma non solo, tanti gli eventi in programma. A seguire i dettagli

La compagnia teatrale Les Farfadais arriva a MagicLand

La compagnia teatrale Les Farfadais vanta una storia più che ventennale, essendo nata nel 1998 per le strade di Parigi. I fratelli Alexandre e Stéphane, fondatori della compagnia e poliedrici artisti di origini italiane che hanno fatto delle loro differenze una risorsa creativa, sono pronti a fare tappa nel Parco più grande del Centro Sud Italia, con due spettacoli al giorno: uno presso il Gran Teatro Alberto Sordi e uno presso la Baia del Parco. Un’occasione unica per scoprire l’arte circense di questi due performer e della loro compagnia che a oggi vanta più di 50 artisti provenienti da tutto il mondo, 1000 costumi fatti a mano e più di 1000 m² di spazi tra le Alpi Marittime e Barcellona che sfruttano per sfogare il loro estro creativo e le loro prove.

Gli spettacoli

Odissea Celeste, lo spettacolo delle 15:00 al Gran Teatro Alberto Sordi

“L’avventura è agli albori… Mondi alternativi si svelano… La vita appare con nuove forme… Saremo pronti a vivere queste nuove esperienze?” Les Farfadais presentano, in esclusiva a MagicLand, “Odissea Celeste” un viaggio avventuroso e fantastico nello spazio infinito. L’esplorazione di nuovi mondi è da sempre uno degli obiettivi più ambiziosi dell’uomo e immaginare come potrebbero essere le creature che popolano pianeti lontani milioni di anni luce dalla Terra ha sempre stimolato, scienziati, artisti e non solo.

L’orario

Lo spettacolo è programmato tutti i pomeriggi, alle ore 15, presso il Gran Teatro Alberto Sordi con più di 800 posti. Arriva così nel parco divertimenti un vero e proprio viaggio interstellare fatto di acrobazie mozzafiato e videoproiezioni innovative che immergono gli spettatori in mondi inesplorati, tra giganti creature bizzarre e musiche evocative.

Crepusculum, lo spettacolo delle 21:30 presso La Baia

Ma non finisce qui. In esclusiva a MagicLand, in compagnia de Les Farfadais, si andrà alla scoperta del mondo degli abissi con “Crepusculum”, spettacolo che verrà messo in scena ogni sera, alle 21.30, presso La Baia, uno dei pochi palchi galleggianti d’Italia che ospita fino a 400 persone. Al calar della notte si verrà immersi in un mondo incantato, popolato da creature fantastiche, atmosfere oniriche e personaggi indimenticabili. Ovviamente in un universo modellato su acrobazie aeree, video mapping, giochi di luci e marionette giganti.

Il Magic Fire Festival

Inoltre, anche quest’anno torna il Magic Fire Festival, la kermesse di MagicLand interamente dedicata agli amanti degli spettacoli pirotecnici, due giorni di festa tra luci, colori, e la magia e le emozioni che solo i fuochi d’artificio sanno regalare, facendo tornare un po’ bambino ogni spettatore.

Gli show sono stati progettati per essere visibili da tutto il Parco, ma in special modo dal magnifico lago al centro del Parco, vero cuore di MagicLand. Lì i fuochi d’artificio daranno il meglio di sé, in un gioco continuo di luci e riflessi, specchiandosi nelle acque del lago.

Gli eventi nel fine settimana a MagicLand

Una vera e propria festa quella che avrà luogo nel prossimo fine settimana. A seguire i dettagli degli aventi in programma.

Sabato 15 luglio

Il cielo di MagicLand si riempirà di colori e magia grazie allo spettacolo di Raffaele Pyrotech, azienda di San Gregorio da Sassola (Roma) pluripremiata e affermata a livello internazionale. Ad animare ulteriormente la serata, un fantastico DJ Set permetterà a tutti i visitatori di ballare, cantare e divertirsi in compagnia di una crew di ballerini che presenteranno coreografie e costumi a tema Ocean Night.

Domenica 16 luglio

Nella giornata di domenica, a partire dalle ore xx, sarà la volta di Pirotecnica Santa Chiara, azienda marchigiana di Castorano (AP) che da più di 35 anni produce spettacoli sulla scena internazionale, di emozionare il pubblico del Parco con uno show mozzafiato. In occasione del Magic Fire Fest, sarà possibile acquistare biglietti serali a partire dal prezzo speciale di € 9,90. Inoltre, per questa occasione il parcheggio del Parco sarà gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per maggiori e per acquistare i biglietti per l’evento clicca QUI