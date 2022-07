Meteo, Caronte si prende una pausa : ecco le previsioni dei prossimi giorni

Dopo la terribile ondata di calore di questi giorni, sembra che l’anticiclone africano Caronte ci stia dicendo addio. Sono stati giorni difficili, dove il caldo ha portato non pochi disagi. A Roma in particolare, con l’emergenza incendi, si sono toccati i 40° e oltre. Sembrerebbe però che le cose questa settimana siano in fase di cambiamento. Vediamo da quanto.

Le previsioni di questi giorni

Sì, Caronte ci sta lasciando. Ma non lo farà oggi. Il caldo continuerà ancora per tre giorni, soprattutto su Roma e Firenze. Già da Mercoledì 6 Giugno però le cose dovrebbero cambiare. Soprattutto al nord dove si abbasseranno le temperature facendo spazio a qualche temporale arrivando fino al Centro Sud.

Arriva ‘Pompiere’

Nei prossimi giorni le temperature sono in calo e ad arrivare sarà l’anticiclone delle Azzorre, detto ‘Pompiere’. Porterà un po’ di fresco e respiro da queste giornate in cui quasi mancava l’aria. Per alcune località, soprattutto al Sud, le cose non cambieranno comunque. In Sicilia si potrebbe comunque arrivare ai 40°. Tuttavia, il weekend di Sabato 9 e Domenica 10 Luglio, potrebbe sorprendere anche il Sud Italia con rovesci e temporali.