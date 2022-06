Meteo di oggi Martedì 21 Giugno, il primo giorno d’estate: “44° all’ombra, caldo da record”

Martedì 21 Giugno 2022, ecco che inizia l’estate. La stagione più attesa di tutte, è finalmente arrivata. Via con ombrelloni, teli da mare, costumi e spiaggia. Via con l’abbronzatura, vacanze e qualche giorno di riposo. Quest’anno sarà una stagione speciale, non solo perché si può tornare a viaggiare, ma perché le temperature così alte non si registravano da tempo.

Il caldo africano

Ebbene sì, è arrivata, ma in realtà solo ufficialmente. Perché se pensiamo al clima di fine Maggio e inizio Giugno, ecco, possiamo tranquillamente dire che quest’anno l’estate ci abbia dato il benvenuto in anticipo.

Sta arrivando, sempre più velocemente, l’anticiclone Carone dall’Algeria che invaderà il nostro Paese per almeno 10 giorni. Questo comporterà temperature fino a 43°/44° all’ombra. E come spiega ilMeteo, i valori potrebbero tranquillamente salire!

Arrivo della terza ondata di caldo

Il clima sarà ‘infernale’. Le temperature toccheranno gradi certamente anomali che, purtroppo, ricorderemo bene. Preparate quindi tantissima acqua e siate prudenti. Non mancheranno vampate di calore, non solo nelle ore più calde. Il clima non sarà un afoso, quindi umido, bensì secco.

Si registrano in Puglia picchi di 43°; a Bologna, Ferrara e Terni 37/38°; 38° a Firenze; 42° a Oristano; 40° a Cosenza. Previsto caldo da record anche nel Lazio dove la giornata di oggi sarà caratterizzata da tanto sole e temperature elevate.