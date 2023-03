Meteo Domenica delle Palme 2023 a Roma e nel Lazio: che tempo farà il 2 aprile

Che tempo ci sarà a Roma e nel Lazio il prossimo 2 aprile ovvero durante la Domenica delle Palme? Ricordiamo la Domenica delle Palme è quella immediatamente precedente la Pasqua e, religiosamente parlando, celebra il trionfo di Gesù sulla morte. Ritornando alle previsioni meteo, cosa dovremo aspettarci dal tempo? Dopo le miti temperature ed il caldo dei giorni scorsi, a causa di una vasta massa d’aria instabile pronta a fare capolino nel Mediterraneo, nella Penisola tornerà il freddo.

Previsioni meteo Italia, dalla Domenica delle Palme tornano freddo e neve: le Regioni a rischio

Le previsioni meteo per la Domenica delle Palme a Roma e nel Lazio

Come sarà il tempo durante la Domenica delle Palme, ovvero il prossimo 2 aprile? Dopo il bel tempo e le mite temperature dei giorni scorsi ecco che delle sorprese sono pronte ad investire la Penisola. Nella fattispecie, una grande massa di aria instabile in arrivo nel Mediterraneo farà tornare il freddo nel Bel Paese. Sull’Europa centro – orientale, si formerà una vasta area di bassa pressione colma di aria polare che, proprio durante questo fine settimana, potrebbe giungere nel bacino del Mediterraneo. I suoi effetti non saranno, tuttavia, immediati. In particolare, il primo aprile l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile su buona parte dell’Italia, mentre un discorso diverso va fatto per il giorno successivo, il 2 aprile. Infatti, durante la Domenica delle Palme – quella che precede la Pasqua – l’arrivo delle correnti fredde darà vita ad un repentino peggioramento del tempo, con vento forte e temporali.

Il colpo di coda dell’inverno

Insomma, ancora una volta, dovremo fare i conti con quello che potremo definire un colpo di coda dell’inverno. Come accaduto il 26, 27 e 28 marzo scorso, le temperature crolleranno per diversi giorni e in particolare, dalla Domenica delle Palme fino al prossimo 4 aprile, restando sotto la media stagionale fino a Pasqua. Intanto, prima di questo invernale colpo di coda, le massime arriveranno a toccare anche i 28 gradi in Sardegna e i 25 gradi in Sicilia. Domani invece, sabato primo aprile, ci saranno sole e vento ma generalmente il tempo sarà buono, eccezion fatta per una maggiore nuvolosità sul settore tirrenico meridionale.