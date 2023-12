Meteo Lazio: allerta gialla dal pomeriggio di oggi

L’agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 14 dicembre 2023 per le successive 6-9 ore. Ecco i dettagli.

Maltempo in arrivo sulla Capitale e nel Lazio nelle prossime ore. Diramato poco fa un bollettino da parte della Regione circa un peggioramento delle condizioni meteo dal pomeriggio di oggi. Si prevedono pertanto “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori meridionali”.

Per quanto riguarda Roma in realtà i temporali dovrebbero concentrarsi a partire dalle ore 14.30-15.00 mentre nel proseguo del pomeriggio non dovrebbero esserci particolari criticità. Più intense le piogge attese invece nelle zone di Rieti e Viterbo. Per quanto riguarda Latina e Frosinone anche in questo caso i temporali dovrebbero riguardare soltanto la fascia del primo pomeriggio con schiarite nelle ore successive.

Meteo Roma: che tempo farà

Vediamo il dettaglio della Capitale. Secondo il sito Ilmeteo.it temporali potrebbero verificarsi dalle ore 15.00 circa e protrarsi fino alle 16.00. Cielo nuvoloso o poco nuvoloso per il resto della giornata. Passiamo a domani. Per venerdì 14 dicembre 2023 è previsto invece bel tempo così come per il resto del weekend. Stazionarie le minime che dovrebbero aggirarsi tra i 7° e i 14°.

Le previsioni della prossima settimana

Per la prossima settimana, quella che ci porterà a Natale, è atteso un nuovo peggioramento del tempo intorno a mercoledì quando avremo cielo coperto e qualche pioggia. Per il 25 dicembre, invece, come anticipato ieri, è previsto sostanzialmente bel tempo. Minime sempre sui medesimi livelli: minima attorno ai 7° e massima sui 13-14.