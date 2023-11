Meteo Lazio, domani allerta gialla per venti forti: mareggiate lungo le coste esposte

L’ Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla mattina di domani, venerdì 17 novembre 2023, e per le successive 24 ore. Si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca, fino a burrasca forte dai quadranti settentrionali specie sui settori costieri e appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta nel Lazio per venti di burrasca

Ultime ore di bel tempo, poi già da stasera arriveranno le prime nuvole. Per domani previste piogge e vento forte. In calo anche le temperature che da sabato scenderanno di 6-9°C. Nelle prossime ore, infatti, dominerà ancora l’alta pressione con prevalenza di sole. Dalla sera inizieranno ad arrivare nubi sparse, specie in Valle d’Aosta, settori alpini occidentali del Piemonte e Alta Toscana con qualche piovasco.

Domani una veloce fase instabile porterà qualche pioggia sulla fascia tirrenica dalla Toscana alla Campania al mattino e poi, dal pomeriggio, verso medio Adriatico e gran parte del Sud peninsulare. Prevista anche una rapida intensificazione dei venti verso le Alpi e tutto il Centro-Sud. Raffiche di burrasca sono previste soprattutto sulla Sardegna, sulla fascia appenninica e tra Calabria e Sicilia.

Le previsioni per il weekend

Da sabato, invece, il cielo tornerà sereno ma il termometro crollerà di 6-9 gradi sia per quanto riguarda le temperature minime che quelle massime. A Milano si sfioreranno lo zero al mattino e massime di 10°C di giorno; a Roma è prevista una minima di 2°C di minima e una massima di 15°C, a Catania le massime scenderanno fino a 19°C, contro i 28°C degli ultimi giorni.

Anche la domenica vedrà temperature frizzanti al mattino complici i cieli stellati della notte che permetteranno un sensibile raffreddamento. I venti forti del sabato al Centro-Sud tenderanno ad attenuarsi, salvo in Puglia e Calabria.

Nel dettaglio:

– Venerdì 17. Al nord: prevalenza di bel tempo, ventoso. Al centro: piovaschi occasionali sugli Appennini, ventoso. Al sud: peggiora in serata con qualche pioggia sulle peninsulari, ventoso.

– Sabato 18. Al nord: sole, freddo al mattino. Al centro: bel tempo, freddo al mattino; ventoso sul Medio Adriatico. Al sud: prevalenza di bel tempo, vento forte.