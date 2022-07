Meteo Roma, oggi 7 Luglio 2022: temperature in calo e probabili temporali

Sembra che il caldo ci stia abbandonando, (solo per qualche giorno). Ma dopo i giorni infernali, è proprio quello che ci vuole. Oggi, 7 Luglio 2022, a Roma e nel Lazio le temperature si abbasseranno. Molto probabilmente nel pomeriggio faremo i conti anche con qualche temporale estivo.

Previsioni meteo oggi 7 Luglio 2022

Veniamo da giorni terribili in cui il caldo è stato protagonista delle nostre giornate. L’emergenza incendi della Capitale e provincia ha sicuramente alimentato una situazione già di disagi comportando non poche conseguenze. Sembra che oggi ci sarà una ‘tregua’. Sicuramente le temperature non scenderanno di chissà quanto, ma lo faranno. E preparate anche i vostri ombrelli perché dalle 17:00 alle 20:00 potrebbe arrivare qualche temporale. Non si esclude lo stesso scenario anche dopo pranzo, verso le 14:oo.

Nel dettaglio

Come riporta ilMeteo, l’ora più calda, 33 gradi, ci sarà anche alle 14:00. Le temperature inizieranno ad abbassarsi dalle 17:00. Lo stesso scenario si potrebbe presentare non solo in alcune zone di Roma ma anche provincia: