Roma, l’incendio danneggia il centro sportivo: parte la raccolta fondi per aiutare i proprietari

Oggi, a distanza di giorni, gli amici dei proprietari del centro sportivo si sono attivati lanciando una raccolta fondi. «Ci sono date che lasciano il segno, purtroppo! Il 27 giugno un incendio a Roma ha gravemente danneggiato il centro sportivo – Le Palme sporting Club – dei nostri amici Silvia e Antonio», scrivono. «Lanciamo questa raccolta fondi – scrive su GoFundMe l’organizzatore, Marco Bravi – per aiutarli in questo momento difficile, in cui è stato compromesso in poche ore il lavoro di anni».