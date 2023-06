Miglior aeroporto in Europa: Fiumicino spicca per il quinto anno consecutivo

Fiumicino si conferma per la quinta volta eccellenza aeroportuale in Europa. L’Airport Council International (ACI), associazione internazionale di categoria dei principali aeroporti del mondo, ha decretato infatti l’Aeroporto di Roma-Fiumicino Leonardo Da Vinci come il migliore hub in Europa, contando oltre 40 milioni di passeggeri.

Il “Best Airport Awards 2023” è stato conferito dall’ACI considerando come criteri di valutazione la resilienza operativa dell’hub e la sostenibilità di ripresa dal Covid-19.

L’aeroporto Leonardo Da Vinci eccellenza europea

L’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, ha condiviso il riconoscimento attraverso un evento organizzato e allestito appositamente nell’area di imbarco E, alla presenza di 500 passeggeri e del personale di Aeroporti di Roma, spettatori inoltre di una coreografia in modalità “silent disco” per celebrare il premio.

Oltre al Europe Best Airport Award 2023, l’Aeroporto Leonardo Da Vinci vanta inoltre il riconoscimento 5 stelle Skytrax assegnate all’aeroporto romano a gennaio di quest’anno per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio erogato ai passeggeri.

Miglior hub per sostenibilità e innovazione

Tra i criteri che decretano l’eccellenza di Fiumicino c’è l’attenzione alla sostenibilità ambientale. L’Aeroporto ha infatti inserito tra obiettivi strategici la riduzione progressiva dell’impronta ambientale dei propri aeroporti con il target del Net Zero Emission nel 2030, con venti anni di anticipo rispetto a quanto prefissato a livello di settore aeroportuale europeo.

Inoltre sul fronte innovazione, particolare apprezzamento dell’Aci riguarda la sensibilità dell’hub ai temi dell’open innovation e della digitalizzazione, garantendo ai passeggeri sempre più comfort e sicurezza durante il viaggio. Una parte dell’hub è dedicata per esempio alle start-up, al lancio della seconda edizione di call4ideas, o alla costituzione della società di Corporate Venture Capital “ADR Ventures”. L’Aeroporto ha sviluppato inoltre servizi di urban air mobility, impegnandosi nella realizzazione dei primi collegamenti dei velivoli elettrici a decollo verticale tra l’aeroporto e Roma già dal 2024.