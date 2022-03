Minaccia di darsi fuoco sul tetto per evitare la demolizione del suo appartamento abusivo

Frascati. Si erano recati sul posto per seguire la demolizione due appartamenti costruiti su di un terreno confiscato. Le due strutture erano completamente abusive, ed erano state erette su quell’appezzamento senza tenerne conto. Per questo Carabinieri e Polizia di Stato alle prime ore del mattino di ieri giovedì 10 marzo, si trovavano in via San Giacinto, a Frascati, per portare a termine la demolizione dei due villini illeciti.

Minacciano di darsi fuoco a Frascati

Quando hanno iniziato le operazioni, però, è partita la protesta. Una donna, in particolare, assieme ad altre persone, è salita sul tetto e ha minacciato di darsi fuoco davanti a tutti con una tanica di benzina. Non ne voleva proprio sapere di lasciare l’appartamento, e così ha tentato il gesto estremo. Per fortuna le forze dell’ordine hanno sorvegliato la questione e condotto con successo la mediazione, riportando la calma ed evitando il peggio. L’ordine di demolizione è stato posticipato a questa mattina, a meno che non ci siano ulteriori interferenze.