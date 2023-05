Mirabilandia riapre e donerà 1 euro alla Croce Rossa per ogni biglietto online del weekend

Il ben noto Parco di Mirabilandia nella giornata di venerdì prossimo, 26 maggio 2023, sarà regolarmente aperto, dopo la chiusura dovuto al maltempo: un’apertura che, però, non sarò solo sinonimo di divertimento e ripresa delle attività del parco, ma anche di vicinanza alla popolazione dell’Emilia Romagna che, proprio la settimana scorsa, ha avuto a che fare con le tremende alluvioni che hanno devastato buona parte del territorio. Gli sfollati sono tantissimi, e per le strade si continua a spalare acqua e fango, per aiutare coloro che sono maggiormente in difficoltà.

Come aiutare l’Emilia Romagna dopo l’alluvione: l’Iban per le offerte

Mirabilandia donerà 1 euro per ogni biglietto online del weekend

E così, si riparte dopo la chiusura per il maltempo. Ma si riparte anche con un segnale di vicinanza per l’Emilia Romagna colpita dalle inondazioni. Venerdì 26 maggio il Parco di Mirabilandia sarà regolarmente aperto, come da programma, e per il weekend si farà promotore, a livello europeo, di una iniziativa in favore della regione: per ogni biglietto online acquistato sabato 27 e domenica 28 maggio, la quota pari a 1€ sarà versata sul conto aperto dalla Croce Rossa Italiana per l’emergenza, ovvero il seguente:

IT93H0200803284000105889169 – Causale: Alluvione Emilia Romagna.

Mirabilandia fa parte di Parques Reunidos, ed è tra le più importanti società al mondo nel settore della gestione dei parchi divertimento e anche i suoi parchi presenti in Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania Belgio, Francia, Danimarca e Norvegia potranno sostenere le famiglie colpite dal disastro naturale grazie a questa iniziativa di solidarietà.

L’emergenza in Emilia Romagna e il contributo

Come comunicato nelle ultime ore attraverso i propri canali ufficiali: “Mirabilandia è parte integrante del tessuto imprenditoriale, sociale e culturale della Romagna. Siamo vicini a tutte le famiglie, imprese e lavoratori che hanno perso i propri cari e i propri beni e, grazie anche alla generosità degli altri Parchi del Gruppo, vogliamo dare un supporto con un gesto concreto” – come spiega Riccardo Capo, General Manager di Mirabilandia, aggiungendo poi che: “Mirabilandia è parte di una grande comunità internazionale, la famiglia Parques Reunidos, e di una comunità locale, la Romagna, e proprio perché siamo una comunità faremo tutti la nostra parte e invitiamo anche i nostri visitatori a contribuire, ognuno come potrà, sostenendo la raccolta fondi della Croce Rossa Italiana”.