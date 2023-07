Mirella Gregori scomparsa da Roma 40 anni fa, la sorella: ‘Non è mai stata cercata’

Lancia un accorato appello Maria Antonietta Gregori, la sorella della 15enne scomparsa il 7 maggio del 1983 a Roma, chiedendo di avviare i lavori della commissione d’inchiesta su Mirella ed Emanuela Orlandi. Dopo quarant’anni senza alcuna risposta, e peraltro nei quali si è voluto legare la vicenda di Mirella Gregori a quella di Emanuela Orlandi, la richiesta è quella che le istituzioni si mettano al lavoro prima della pausa estiva.

Così Gregori: “È la prima volta che le istituzioni si interessano a Mirella”

Secondo la sorella Maria Antonietta è arrivato il momento di separare le vicende di Mirella ed Emanuela. Due drammatici episodi che hanno unito, e continuano a unire, nel dolore le due famiglie. Così si spera che i lavori della commissione d’inchiesta vengano avviati prima della pausa estiva delle camere. Così ha riferito a Tgcom24: “Non ci lascino fino a settembre con il dubbio che alla fine non se ne farà più niente“. Ad ogni modo la decisione del parlamento di istituire la commissione è del mese scorso. L’impressione, però, secondo Maria Antonietta, è che la vicenda della sorella 15enne sia stata trattata come fatto di serie B rispetto al caso di Emanuela Orlandi. È per questo che la famiglia Gregori si sta attivando per fornire alla Procura nuovi elementi utili per riaprire le indagini.

Ci sarebbe ancora speranza per Mirella

“Unendo le due storie, quella di mia sorella è stata offuscata”, ha sottolineato la donna. Per lei non si è mai indagato abbastanza sulla scomparsa dell’adolescente. La sua impressione è che i casi di Mirella e di Emanuela siano stati trattati per quattro decadi in maniera parallela, senza esaminare gli elementi specifici e individuali dei casi. E si dice ancora fiduciosa al fine di ritrovare la sorella: “Se non altro per avere una tomba su cui pregare e portare i fiori“.