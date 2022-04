Monterotondo e la ‘malamovida’, controlli a tappeto dei Carabinieri: minorenne ‘beccata’ con dosi di hashish

Non si ferma l’attività dei carabinieri per il contenimento dei reati legati alla movida. Infatti, consueti controlli del centro storico, con particolare attenzione ai locali che sono soliti frequentare i giovani, sono stati effettuati anche durante il fine settimana di Pasqua che si è da poco concluso.

Sono stati così controllati, per quattro sere di seguito, sia gli esercizi pubblici per quel che riguarda il rispetto delle normative amministrative — con il supporto della Polizia Locale — sia i singoli avventori per quel che riguarda le norme di contenimento COVID-19 ,le quali permangono fino al 1 maggio.

I controlli dei Carabinieri: giovani trovati in possesso di droga

Nell’ambito di più specifiche verifiche, i militari hanno avuto modo di trovare due giovani in possesso di sostanze stupefacenti: un ragazzo di Tivoli classe ‘69, sorpreso con della cocaina ed una ragazza di Monterotondo molto più giovane, addirittura minorenne, con delle dosi di hashish. Entrambi verranno segnalati alla Prefettura di Roma quali assuntori di sostanze stupefacenti, per il successivo inserimento nel percorso di recupero presso i SERT del territorio.

Al termine del servizio i Carabinieri di Monterotondo hanno identificato 114 persone, controllato 63 veicoli ed “ispezionato” 7 gli esercizi pubblici, all’interno dei quali è stato controllato il green pass a 19 avventori.