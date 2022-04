Roma, stretta sulla movida: chiusi tre locali e boom di sanzioni

Le attività delle forze dell’ordine non si fermano nemmeno durante le festività. Proprio nel fine settimana di Pasqua i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli nei luoghi della movida capitolina.

Nel mirino dei militari soprattutto i quartieri di Trastevere e San Lorenzo, dove i carabinieri sono stati impegnati in numerose attività di controllo per il contenimento della movida e non solo.

Il bilancio è di 255 persone identificate, tre locali chiusi temporaneamente, 4 persone segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori di droghe e due automobilisti sanzionati ai sensi del codice della strada.

Vende alcolici a minori: sanzionato gestore di un locale

In particolare, nel rione storico di Trastevere i Carabinieri hanno sanzionato il gestore di un’attività commerciale sorpreso a vendere bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito anche a minorenni. Altre 11 sanzioni amministrative sono state comminate a persone per il consumo alcolici da asporto oltre l’orario previsto dall’ordinanza del Sindaco. Mentre per altri 3 soggetti i Carabinieri hanno fatto scattare la segnalazione al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti.

Chiusi anche tre locali a San Lorenzo

Durante i controlli i militari hanno accertato che il personale all’interno delle 3 attività era privo dei dispositivi di protezione individuale. Per i titolari è stata comminata una multa di 1000 euro. Poco più tardi, i Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente un cittadino straniero, poiché sorpreso mentre espletava bisogni fisiologici in strada, dovrà pagare una multa da 500 euro. Uno studente italiano è stato segnalato al Prefetto, quale assuntore di sostanze stupefacenti.