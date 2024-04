Morto al concerto dei Subsonica, fermato il presunto aggressore di Antonio Morra: un pugno, poi la caduta

La polizia ha fermato l’uomo che avrebbe colpito Antonio Morra, l’operaio di Pistoia morto al concerto dei Subsonica, al Mandela Forum di Firenze.

Si tratterebbe dell’addetto di una ditta incaricata dello smontaggio del palco a fine spettacolo. La vittima era al concerto insieme alla moglie, che ha immediatamente lanciato l’allarme. il 47enne è deceduto qualche ora dopo il ricovero all’ospedale Careggi di Firenze.

Fermato il presunto aggressore di Antonio Morra

C’è un’importante novità nel caso dell’operaio 47enne di Pistoia, deceduto dopo una caduta dalle scale mentre stava assistendo al concerto dei Subsonica, al Mandela Forum di Firenze, lo scorso giovedì sera. La polizia ha fermato il presunto aggressore di Antonio Morra. Si tratta dell’addetto di una ditta incaricata dello smontaggio del palco dopo il concerto. L’uomo è accusato di omicidio preterintenzionale.

Secondo quanto ricostruito, grazie alle testimonianze delle persone presenti e alle immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza, tra la vittima e il presunto aggressore ci sarebbe stata una lite sulle scale, mentre Antonio Morra stava cercando di uscire per fumare una sigaretta. A un certo punto, l’aggressore avrebbe sferrato un pugno in testa al 47enne, che ha perso l’equilibrio ed è caduto dalle scale. La moglie, che in quel momento era un po’ più indietro, si è accorta di quanto successo e ha immediatamente lanciato l’allarme. Antonio Morra è stato soccorso e trasferito all’ospedale Careggi di Firenze, dove è deceduto nella notte tra giovedì e venerdì.

L’uomo che è stato fermato questa notte è stato portato in questura per essere interrogato.