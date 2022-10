Morto Kim Jung Gi: il fumettista colpito da un infarto, aveva 47 anni

E’ morto Kim Jung Gi, il famoso fumettista sud coreano aveva 47 anni. Un improvviso infarto lo ha colpito in aeroporto, poco prima di imbarcarsi sul volo per New York.

Infarto fulminante in aeroporto

Kim Jung Gi era diventano famoso online con i suoi fumetti. Disegnava qualsiasi soggetto: dagli oggetti agli edifici, senza alcun bisogno di riferimenti fotografici.

Il fumettista ha avuto un improvviso dolore al petto in aeroporto, mentre stava per prendere un volo per New York. E’ stato trasportato urgentemente in ospedale per un’operazione chirurgica ma Kim Jung Gi non si è più risvegliato.

Kim Jung Gi: chi era, carriera

Era nato nel 1975 a Goyang e a soli 19 anni era entrato nella scuola di Belle Arti, specializzandosi poi in “Art & Design”. Prestò servizio nell’esercito per due anni nelle forze speciali e dopo quell’esperienza tornò alla carriera da fumettista. La sua prima pubblicazione fu Funny Funny sulla rivista Young Jump.

Tra il 2008 e il 2010, ha disegnato i 6 volumi di TLT, Tiger the Long Tail, scritti da Seung-Jin Park. Nel 2010 e nel 2013 ha illustrato anche due romanzi dell’autore francese Bernard Werber (Paradise nel 2010 e Third Humanity nel 2013).

GI ha anche lavorato con diverse società di videogiochi e collaborato con Marvel Comics e DC Comics. Le sue opere sono state esposte in tutto il mondo, da Parigi a New York, in gallerie e musei. E’ entrato anche nel Guinness World Records, nella categoria Illustration, per Il disegno più lungo di un individuo.