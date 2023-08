Morto Max Lanzi, il creatore dell’agenda del giornalista aveva 58 anni

Lutto nel mondo del giornalismo. Venerdì 18 agosto è morto Massimiliano Lanzi, già direttore del Centro di Documentazione Giornalistica, caporedattore dell’Agenda del Giornalista e cofondatore del Centro Studi Giornalismo e Comunicazione.

Lanzi aveva inoltre dato vita all’Osservatorio Italia Media Online e aveva fatto parte della prima commissione sui media online della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Come consulente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti aveva progettato e realizzato numerosi corsi di formazione online sui temi legati alle più recenti evoluzioni della professione, come le fake news o l’impatto dei social media sull’editoria.

L’impegno di Max Lanzi per la formazione continua dei giornalisti

Il contributo di Lanzi nel panorama giornalistico è inestimabile. Ha contributo per anni alla concezione di un mestiere in “continuo divenire”, rafforzando l’importanza della formazione continua tra i professionisti dell’informazione come componente essenziale nella costruzione della figura del giornalista moderno. Per questo motivo seguì personalmente la creazione di corsi di aggiornamento e centinaia di giornalisti italiani hanno usato i suoi libri per apprendere nuove tecniche, per consultazioni quotidiane nel proprio lavoro o semplicemente per prepararsi agli esami professionali.

L’annuncio della malattia: “Ho un ospite tanto indesiderato quanto cattivo”

Nato il 25 maggio 1965, Massimiliano Lanzi era giornalista professionista iscritto all’Ordine del Lazio dal 8 aprile 1994. Aveva cominciato la sua carriera ai quotidiani Ore12 e Il Globo, dove si era occupato di Esteri e Interni. Poi era passato ad occuparsi dell’informazione digitale dando vita nel 1998 all’osservatorio Italia media on line e proseguendo nelle sue ricerche sui cambiamenti epocali del giornalismo.

Da poco aveva scoperto di aver contratto una malattia letale, che aveva definito “un ospite tanto indesiderato quanto cattivo” nel suo stomaco. Nonostante la volontà di resistere fino all’ultimo, sottoponendosi a un lungo intervento chirurgico e a otto cicli di chemioterapia, Lanzi è venuto a mancare pochi giorni fa dopo quasi un anno di cure. I funerali del giornalista si terranno domani, martedì 22 agosto, alle ore 14 al Tempietto egizio del cimitero Verano.