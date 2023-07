Mourinho e la nuova casa a Roma: è ‘caccia all’indirizzo’, ecco dove potrebbe andare a vivere lo “special one”

Aria da primo giorno di scuola a Trigoria. I primi giorni di luglio, si sa, è il periodo in cui le squadre di calcio, con le fatiche della scorsa stagione alle spalle, iniziano a ritrovarsi per il consueto raduno estivo. Obiettivo preparazione atletica, ed è cosi anche per la Roma. E logicamente anche per José Mourinho, che si è rituffato in casa giallorossa dopo alcune settimane di silenzio dovute alle meritate vacanze. Ma il mister, nonostante la foga per il via della nuova stagione, ha aggiunto un altro appuntamento alla lista. Lo Special One cambierà casa a breve. Social impazziti, è caccia al nuovo appartamento dell’allenatore.

I primi giorni della Roma

C’è fermento a Trigoria per l’inaugurazione ufficiale della nuova stagione. In calendario i primi test fisici e atletici e le visite di idoneità per i calciatori. Mou ha accuratamente documentato tutto su Instagram, tenendo incollati i tifosi. Una foto con una lavagna dove appaiono i nomi di tutta la rosa a diposizione come a tagliare il nastro per la Roma 3.0 targata Mourinho. I giallorossi si alleneranno nella Capitale per dodici giorni, per poi partire in ritiro serrato dal 22 luglio prossimo alla volta del Portogallo al fine di completare la preparazione atletica.

Lo Special One si trasferirà all’Eur? Cosa sappiamo

Insomma una bella stagione di lavoro duro e sudore per i calciatori romanisti, e Mourinho dovrà dare il massimo. Ma c’è una novità. Per il suo terzo anno a Roma l’allenatore lusitano vuole cambiare casa, lasciando l’appartamento dei Parioli che ha usato fino a poche settimane fa. Secondo fonti vicine al mister, l’obiettivo sarebbe strategico. Vorrebbe avvicinarsi a Trigoria dove giustamente il tecnico passa gran parte delle sue giornate. Quindi la zona della nuova casa sarà l’Eur. L’indirizzo ancora non si sa, ma c’è chi farebbe carte false per saperlo. Tra le mete più quotate il Torrino, zona ambita dai calciatori per la sua tranquillità e la privacy.