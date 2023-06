Mourinho resta alla Roma? L’incontro con De Rossi, ultime news sull’allenatore

Mourinho resterà alla Roma? La domanda tra i tifosi romanisti si fa insistente. D’altro canto i giallorossi sono stati chiari nel manifestare che il Mister resti alla guida della squadra, soprattutto al termine di Roma-Spezia quando sono anche riusciti a strappare al Ct l’impegno che sarebbe restato. Ma la verità è che la decisione non dipende solo da Mourinho. E per questo il Mister ha incontrato i vertici della società, ma anche l’ex capitano, Daniele De Rossi.

De Rossi chiede al Mister giallorosso di restare. Il Mister cosa ha risposto?

È stato proprio quest’ultimo a rivolgere la fatidica domanda all’allenatore portoghese, come riporta La Repubblica: ‘Resti vero?’. Ma la risposta non è stata probabilmente quella che tutti si aspettavano, visto che Mourinho ha preso tempo con un ‘vediamo’. Le insistenze dell’ex capitano della Roma, non hanno ottenuto il ‘sì’ sperato, nonostante abbia fatto appello anche ai numerosi tifosi e il Ct ha anche argomentato il motivo. Seppure i tifosi sono rimasti ‘tu sei andato via e anche Totti’ ha detto l’allenatore a De Rossi.

L’allenatore portoghese ha preso tempo

La decisione, per il momento, resta sospesa. Bisognerà aspettare qualche giorno prima che Mourinho renda nota la sua scelta. Ma neanche tanto, visto che il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha annunciato l’intenzione di incontrare nuovamente e a breve, il Ct. A convincere la scelta dell’allenatore ci sono indubbiamente i numerosi attestati di stima e di affetto dei tifosi giallorossi che, nonostante la sconfitta ai rigori nella finale di Europa League, hanno esposto striscioni del tipo: ‘Mourinho per mille anni’. Ma sembra che qualche perplessità per il Mister portoghese resti e, per scongiurare questa eventualità, forse, il club romanista dovrà valutare le sue richieste di acquisto di calciatori che siano utili a rendere la squadra più forte e competitiva.