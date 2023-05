Ladri in azione a Roma, rubate le portiere dell’auto al vice di Mourinho

Storie di furti a Roma, con i ladri che questa volta hanno preso di mira i membri dello staff della società calcistica giallorossa. Infatti sono state fatte sparire le portiere dell’automobile al vice di José Mourinho, ovvero l’allenatore in seconda Salvatore Foti. Il furto, risultato molto originale per le storie di ruberie nella Capitale, è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì notte.

Ladri a Roma, vandalizzata la macchina del vice di Mourinho

Come ha denunciato lo stesso Foti, la mattina di venerdì si è trovato la sua automobile senza due sportelli. I ladri si sarebbero concentrati sul lato sinistro dell’autovettura, dove avrebbero sottratto uno sportello lato guidatore e uno invece per accedere ai posti di dietro. L’episodio sarebbe avvenuto in concomitanza a un altro importante evento della società calcistica giallorossa, che nella sera di giovedì si giocava l’accesso alla finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Il furto dentro la macchina di Salvatore Foti

La macchina non era di proprietà di Salvatore Foti, ma era stata messa a disposizione dall’AS Roma per lui al fine di seguire la squadra. Il modello dell’automobile, una Toyota C-HR, è stato preso d’assalto dai ladruncoli mentre era parcheggiato all’Eur, nelle strisce bianche tra via Giorgio Ribotta e via Bilbao. Tutta lascerebbe pensare a un’azione personale contro lo staff della società calcistica, considerato come i tesserati del club sono nuovamente vittime di screzi o furti. Come menziona anche FanPage, un episodio analogo avvenne al calciatore Mady Camara, che a ottobre 2022 si ritrovò a fare i conti con due furti a distanza di pochissimi giorni.

Le auto vandalizzate a Roma

Ma il problema dei ladri per le macchine romane, non è nuovo alle cronache dei giornali. Serve ricordare come, ormai da mesi, la vicina zona di Villa Bonelli è in balia di ignoti che smontano le automobili di ultima generazione. In un mercato nero sui pezzi di ricambio dei mezzi elettrici o ibridi, i malviventi si sono specializzati in colpi che includono le auto di lusso o di grossa cilindrata.