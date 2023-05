Roma, ladri in azione in una farmacia de La Massimina. I residenti: ‘Ci vogliono le ronde’

Dopo aver razziato ben cinque abitazioni, quattro in zona Massimina e una a Ponte Galeria, i ladri hanno cercato di mettere a segno un altro furto, stavolta ai danni della Farmacia Buccella, su via Aurelia. Ma stavolta sono stati interrotti dall’allarme. La sirena ha iniziato a suonare nella notte tra ieri e oggi, sabato 13 maggio. Un segnale che ha fatto accorrere la Polizia che si sono trovati di fronte due uomini con volto travisato e in mano arnesi atti allo scasso.

Ladri messi in fuga dall’allarme e dalla Polizia

Di fronte alle forze dell’ordine si sono dati velocemente alla fuga, scavalcando la recisione e sono saliti a bordo di una Bmw per darsi alla fuga. Un tentato furto documentato, con tanto di fotografia, dal gruppo facebook del ‘Quartiere Massimina’: “Poco fa hanno provato ad entrare in Farmacia. Attenzione in giro! E’ una BMW”.

Un zona sotto assedio dei ladri

La zona sembra essere sotto assedio. I ladri d’appartamento, ma anche di auto e di pezzi di macchine. Una situazione che mette paura tra i residenti, ma che crea anche rabbia per non sentirsi tutelati. Ma le forze dell’ordine hanno incrementato i servizi di controllo in zona, senza riuscire, almeno per il momento, a fermare i malviventi. Ma i cittadini, esasperati, parlando di ‘ronde. Bisogna farsi giustizia da soli. Servono ronde notturne’. Evidentemente gli animi dei residenti della Massimina iniziano a scaldarsi. Sono stanchi, provati, si sentono violati e hanno paura di mira da delinquenti.

Proseguono le indagini delle forze dell’ordine per individuare i malviventi

Le indagini delle forze dell’ordine vanno avanti. Vogliono, come sempre, garantire sicurezza ai romani che vivono nel quartiere, e forse grazie alla tarda della Bmw a bordo della quale i malviventi sono scappati e alla immagini delle videocamera di sicurezza, potrebbero arrivare a breve a stringere il cerchio sui ladri che stanno terrorizzando il quartiere.