I tifosi giallorossi incontrano l’arbitro di Siviglia-Roma all’aeroporto: spintoni, cori e insulti (VIDEO)

Un arbitraggio non giudicato all’altezza, che avrebbe influito – e non di poco – sul risultato della partita, consegnando ai giocatori del Siviglia la vittoria. I tifosi della Roma non hanno digerito la sconfitta di ieri nella finale di Europa League, persa ai rigori dopo quella che è stata la partita più lunga della storia del calcio.

Polemiche contro l’arbitro

Le polemiche sono iniziate già nel corso dell’incontro e sono proseguite nel post partita, con il Mister José Mourinho che, nel parcheggio dello stadio, ha insultato l’arbitro, sfogandosi per quanto accaduto durante la gara. Poi è stata la volta del cantante Damiano David, frontman dei Manesk, che se l’è presa con l’arbitro dicendo “Il denaro vince sempre”. Ma gli insulti verso il direttore di gara sono arrivati da tutte le parti, a dimostrazione che il lavoro fatto da Anthony Taylor non è proprio piaciuto. E, a maggior ragione, non è stato apprezzato dai tifosi, che lo hanno incontrato all’aeroporto di Budapest.

Le immagini, postate in un video pubblicato sulla pagina social di Welcome to favelas, mostra i tifosi della Roma che casualmente incrociano il direttore di gara mentre sta per rientrare in patria. Riconoscendolo, si avvicinano per insultarlo. Qualcuno, più esagitato, allunga addirittura le mani, facendo volare spintoni e pugni. Cori contro l’arbitro hanno accompagnato Taylor fino all’imbarco, malgrado la scorta della polizia.