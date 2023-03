Jose Mourinho, respinto il ricorso: la foto su Instagram scatena la bufera

Dove arriva la sconfinata fantasia e astuzia di José Mourinho? Sta facendo discutere e non poco l’ultima “trovata” – se così vogliamo definirla – dell’allenatore della Roma che è tornato sui social, in particolare su Instagram, con una foto…del tutto particolare. Sì perché lo scatto, già diventato virale, mostra il CT con le braccia incrociate con una didascalia all’apparenza del tutto “normale” e innocua: “Thanks a lot @adidas @hublot @matilde.jewellery”. La foto però nasconderebbe ben altri significati, peraltro nemmeno troppo velati. Bastano pochi istanti infatti per far tornare alla mente il famoso gesto delle manette che lo stesso Mourinho aveva realizzato nel 2010 quando si trovava sulla panchina dell’Inter. Insomma, sembrerebbe proprio essere l’ultima mossa dello Special One tirata fuori dal cilindro.

Roma, respinto il ricorso: confermata la squalifica a José Mourinho

Del resto la coincidenza temporale con l’ultima notizia in casa giallorossa è fin troppo lampante. Il ricorso presentato contro la squalifica dell’allenatore è stato respinto e dunque Mourinho non potrà sedere sulla panchina della sua squadra né domani, quando è in programma la sfida contro il Sassuolo, né soprattutto la settimana prossima quando si disputerà il derby con la Lazio. Il provvedimento, sospeso soltanto per il match contro la Juventus, vinto dai giallorossi 1-0, fa riferimento a quanto accaduto tra l’allenatore e l’arbitro Serra durante Cremonese Roma con i due protagonisti di una controversa lite. E adesso la notizia della conferma della squalifica per due giornate. La società intanto, da quanto si apprende, ha deciso di restare in silenzio stampa.

Torna il gesto delle manette?

Veniamo così alla foto che ha infiammato i social e chiaramente il tifo giallorosso. Chi infatti non ha visto in quella foto, celata apparentemente dietro una semplice mossa di marketing, il fermo immagine di San Siro risalente ad oltre 10 anni fa? In quella circostanza Mourinho fece per il famoso gesto delle manette – diventato poi uno degli episodi celebri accostati all’allenatore portoghese – in segno di protesta dopo l’espulsione di Samuel e Cordoba. All’epoca lo special one allenava l’Inter e in campo si stava giocando il match con la Sampdoria. Era il 20 febbraio del 2010: adesso, nel 2023, quello stesso gesto sembrerebbe essere tornato. Anzi no, perché in realtà si tratta in fin dei conti soltanto un ringraziamento ai suoi sponsor…

Dybala alla Roma, ora è ufficiale: ”Un privilegio poter lavorare con Mourinho” (ilcorrieredellacitta.com)