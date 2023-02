Zaniolo, l’ultima provocazione a Mourinho prima di andare al Galatasaray

Che la storia tra Nicolò Zaniolo e la Roma non sarebbe finita in maniera pacifica, era prevedibile. Che il giocatore, ex giallorosso, si levasse eventuali sassolini con il proprio allenatore José Mourinho, è una cosa che ha lasciato spiazzati tifosi della Roma e amanti del calcio. Una situazione che ha lasciato interdetti gli amanti della maglia giallorossa, specialmente perché il tecnico portoghese, al di là delle ultime settimane, ha sempre cercato di difendere il centrocampista romanista.

Zaniolo ha preso in giro Mourinho

A fare notizia, è stata una delle ultime storie Instagram del giocatore, ormai diretto verso Istanbul in direzione del Galatasaray. Infatti, Zaniolo avrebbe pubblicato una stories, che a detta di molti avrebbe preso in giro il famoso tecnico portoghese. All’interno della storia, in bianco e nero, si vede il ragazzo in viaggio verso l’aeroporto per raggiungere la Turchia. All’interno del van dove viaggiava, ha scattato la foto ai propri piedi, messi per foto in maniera incrociata com’è solito fare lo stesso Mourinho.

Nessuna didascalia di scherno verso l’ormai ex allenatore, tantomeno parole pronunciate in tale senso. Giusto una foto ambigua, specialmente se quella tipologia di post appare anomala all’interno del profilo del giocatore. Come sappiamo, ogni post Facebook può creare delle interpretazioni, soggettive a seconda della persona. Per questo, una storia non digerita in primis dai tifosi giallorossi, che ci hanno voluto vedere, forse in maniera forzata, una presa in giro ai danni del proprio allenatore.

Qualche utente, rispondendo al post del ragazzo, gli ha ricordato: “Mourinho ti ha sempre difeso”. Pazienza poi, se davanti alle ultime scelte dello stesso Zaniolo, lo stesso tecnico sia stato costretto a metterlo fuori rosa. Altri, sempre per difendere lo Special One, gli ricordano come “non vincerai mai, neanche in 50 vite, gli stessi trofei vinti da Josè Mourinho in tutta la sua carriera da allenatore”.