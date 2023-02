Nicolò Zaniolo sempre più lontano dalla Roma: andrà al Galatasaray

Nicolò Zaniolo è sempre più al centro del gossip. Il calciatore giallorosso salito agli onori della cronaca prima per la rottura con la Roma, poi per gli insulti subiti dai tifosi dopo la sconfitta con il Napoli, a seguire per l’annuncio di una causa per mobbing nei confronti della società giallorossa alla quale, poi, ha fatto recapitare solo pochi giorni fa un certificato medico che attesta lo stato di stress che sta vivendo e in conseguenza del quale è impossibilitato a sostenere gli allenamenti. Ma l’attenzione su Zaniolo non si placa. Proprio lui ha postato su Instagram una foto a torso nudo, in mutande e con un grande sorriso.

La proposta del Galatasaray fa scomparire lo stress di Zaniolo

Sembra essere svanito lo stress del calciatore, probabilmente grazie all’ormai prossimo trasferimento al Galatasaray. Non sembra essere minimamente turbato dal terribile terremoto che si è abbattuto sulla Turchia, nelle ultime ore, il centrocampista. Evidentemente la felicità è troppa di formalizzare questo ‘divorzio’ dalla società giallorossa. Perché ormai la permanenza di Zaniolo tra le fila della Roma ha veramente i minuti contati, visto che ha da poco accettato la proposta del Galatasary ed è pronto a partire.

Le trattative tra la società turca e la Roma sono ancora in corso

Ma le trattative sono ancora in corso. L’offerta fatta alla Roma ammonta a 22 milioni di euro bonus compresi, ma si sta cercando di chiudere la compravendita a 25 milioni. Mentre l’attaccante ormai ex giallorosso, ha accettato l’offerta di 3 milioni l’anno dal Galatasaray, con clausola rescissoria da 35 milioni. Sembra essersi fatto bene i suoi calcoli il centrocampista che con questo accordo potrebbe decidere di tornare in Italia già la prossima estate. Sta di fatto che dopo tutto quello che è successo con la Roma resta il dubbio che qualche altra squadra possa decidere di investire su di lui. Staremo a vedere…