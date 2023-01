Tifosi infuriati sotto casa di Zaniolo dopo la sconfitta con il Napoli: ‘M***a, è colpa tua’. Cori e contestazioni

Non hanno digerito la sconfitta con subita 2-1 dal Napoli. E hanno visto in Nicolò Zaniolo il maggiore colpevole del risultato negativo. Sua la colpa. E, per questo motivo, un gruppo di ultras della Roma, a conclusione dell’incontro svoltosi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dopo la mezzanotte si sono recati sotto casa di Zaniolo, a Casal Palocco.

Qui hanno iniziato a intonare cori di insulti e contestazioni a causa della volontà del giocatore di essere ceduto. “Zaniolo traditore”, “M***a, è colpa tua”, “Giuda”, questi solo alcuni degli insulti che gli venivano rivolti. Il giocatore, spaventato dalla nutrita presenza dei tifosi davanti alla sua abitazione, ha avvisato la polizia, che ha inviato sul posto diverse pattuglie per controllare la situazione.

Lo striscione al Colosseo

La notte precedente uno striscione con una scritta inequivocabile era apparsa davanti al Colosseo. La scritta, inequivocabile, insultava nuovamente il calciatore. “Zaniolo traditore e m***a senza onore”. Ma la caccia all’attaccante giallorosso è aperta anche sui social, con l’hashtag #Zaniolovattene che spopola su Twitter. I messali non sono rivolti solo al giovane giocatore, ma anche alla mamma: “Hai partorito un Giuda“. Dopo la rottura tra club e giocatore, confermata una volta di più anche ieri dall’allenatore José Mourinho, sui social è esplosa tutta la rabbia dei tifosi. “Saranno sei mesi di inferno“, si legge in un post. “Comincia a fa er trasloco“. E ancora: “Chi tradisce non merita perdono”.

Di contro, ieri nel pomeriggio i tifosi laziali hanno esposto uno striscione di sostegno a Nicolò Zaniolo, che probabilmente, nelle loro intenzioni, voleva essere uno sfottò ai “cugini” romanisti. “Zaniolo merita rispetto”, hanno scritto. Lo striscione a favore di Nicolò Zaniolo è apparso nella zona di Ponte Milvio, a poche ore dalla sfida dell’Olimpico con la Fiorentina.